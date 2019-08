GT Sport: un leak suggerisce l'arrivo della pioggia con l'update di fine agosto

I curatori del canale Instagram di Race Online Hungary affermano di conoscere la data di lancio e i contenuti del prossimo aggiornamento gratuito di Gran Turismo Sport su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Il leak in questione riporta infatti la data di martedì 27 agosto come il giorno previsto da Polyphony Digital per la pubblicazione del prossimo update di GT Sport e si spinge oltre illustrandone alcune delle novità principali.

Stando a Race Online Hungary, l'aggiornamento che porterà il simulatore automobilistico più importante di PS4 alla versione 1.42 dovrebbe portare in dote un nuovo tracciato e introdurre la pioggia, una delle funzioni più richieste e attese dalla community di GT Sport.

Pur senza entrare nel dettaglio, l'indiscrezione lascia velatamente intendere che il circuito aggiuntivo potrebbe ricreare ingame l'ambientazione di New York: il World Tour di Gran Turismo Sport farà appunto tappa nella Grande Mela tra il 24 e il 25 agosto, pochi giorni prima della data indicata per la pubblicazione del nuovo update.

Quanto alle innovazioni di gameplay correlate alla pioggia, una caratteristica che, in teoria, sarebbe dovuta essere disponibile già a fine giugno con l'update del tracciato in Sardegna, abbiamo già avuto un assaggio delle modifiche apportate dagli sviluppatori giapponesi con un video gameplay di GT Sport del giro lanciato sul Red Bull Ring.