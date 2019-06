GT Sport e la pioggia: nuova video dimostrazione dal Red Bull Ring

Dopo averne preannunciato l'arrivo con il prossimo update, i ragazzi di Polyphony Digital dedicato all'aggiornamento che introdurrà la pioggia in GT Sport un nuovo filmato di gioco che mostra un Giro Lanciato sul Red Bull Ring.

Di tutti gli aggiornamenti gratuiti pubblicati dal team diretto da Kazunori Yamauchi per rimpolpare di contenuti l'universo racing di Gran Turismo Sport, l'update dedicato alla pioggia promette di essere uno dei più importanti, se non il più importante in termini assoluti da quando il titolo ha visto la luce su PS4 nell'ottobre del 2017.

Pur senza sapere quali interventi hanno compiuto le fucine digitali di Polyphony Digital per migliorare l'esperienza di gioco con l'aggiunta della pioggia, nel filmato dimostrativo propostoci dai curatori del canale YouTube ufficiale di GRAN TURISMO TV possiamo notare la presenza di un (seppur blando) sistema che andrà a modificare il modello di guida in funzione della quantità di acqua presente sull'asfalto, specie in corrispondenza dei cordoli che tracciano l'ingresso e l'uscita in curva.

Per conoscere nel dettaglio gli effetti che produrranno sul modello di guida l'asfalto bagnato e le condizioni meteo che prevederanno la pioggia, non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale del prossimo aggiornamento di GT Sport in esclusiva su PlayStation 4. Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate del nuovo video e se riscontrate delle sostanziali differenze nel sistema di guida con condizioni meteorologiche "normali".