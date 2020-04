GT Sport: al via la stagione 2020 del FIA Certified Gran Turismo Championship

Sabato 25 aprile si apre una nuova entusiasmante stagione del FIA Certified Gran Turismo Championships, l’evento motoristico nato dalla collaborazione tra la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) e il franchise in esclusiva per PlayStation, Gran Turismo.

Il campionato mondiale eSport dedicato a Gran Turismo Sport permetterà ai partecipanti di mettersi al volante di auto incredibili, mostrare le proprie abilità di guida per poi provare a coronare il sogno che molti hanno sin da bambini: diventare veri piloti.

Le passate edizioni del torneo hanno mostrato quanto emozionanti ed avvincenti possano essere le gare automobilistiche online, incoraggiando sostenitori, produttori, piloti del mondo reale, media ed esperti della FIA a considerarli come una vera e propria svolta per il futuro del motorsport.

Ecco come partecipare alla competizione:

I giocatori idonei che desiderano partecipare alla competizione devono compilare il modulo di registrazione della Modalità Sport GT disponibile nella "Modalità Sport" all'interno del gioco;

Dopo aver scelto se gareggiare nella " Nations Cup " o nella " Manufacturer Series ", o in entrambe, i concorrenti dovranno registrarsi e competere nelle gare online che si svolgeranno in date e orari specifici;

" o nella " ", o in entrambe, i concorrenti dovranno registrarsi e competere nelle gare online che si svolgeranno in date e orari specifici; I punteggi verranno conteggiati alla fine di ogni fase, sommando i punti ottenuti nelle gare migliori di ciascun pilota in tutti i round precedenti e determineranno la graduatoria nella classifica generale.

Alla luce di ciò, come sarà la nuova stagione?

Il FIA Gran Turismo Championship è diviso in tre fasi , a loro volta suddivise in 10 round ciascuna ;

, a loro volta suddivise in ; Il campionato prevede anche la divisione in cinque regioni : EMEA, Asia, Nord America, America Centrale e Sud America, Oceania;

: EMEA, Asia, Nord America, America Centrale e Sud America, Oceania; I migliori piloti di ogni fase saranno invitati a competere tra di loro nelle gare Top 16 Superstars.

Tutte le prime 16 gare Superstars saranno trasmesse sul canale YouTube ufficiale di Gran Turismo come segue:

Regioni EMEA e Asia: domenica 3 maggio 2020;

Regioni del Nord America e dell'America centrale e meridionale: 4 maggio 2020.

A causa delle problematiche legate al Covid-19, al momento non sono in programma eventi live in cui riunire i leader delle fasi online, ma ciò non significa che le gare Top 16 Superstars saranno meno avvincenti. Tutte le informazioni sulla nuova stagione e su come guardare in streaming gli eventi sono disponibili sul sito ufficiale di Gran Turismo.

Segnaliamo, infine, che ieri Gran Turismo Sport ha ricevuto la patch 1.57, che ha introdotto la Toyota GR Supra RZ '20, e delle novità al modello fisico e alla modalità Sport.