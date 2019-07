GT Sport: trapelano online le nuove auto dell'update 1.41 di fine luglio

Dopo averci portato in Sardegna per sfrecciare sul nuovo tracciato di GT Sport introdotto con l'aggiornamento di fine giugno, gli autori di Polyphony Digital si preparano a regalarci una nuova serie di auto con l'update 1.41 che, presumibilmente, arriverà su PS4 entro la fine del mese di luglio.

Diversamente dal passato, però, questa volta non abbiamo dovuto attendere la pubblicazione della consueta immagine in chiaroscuro di Kazunori Yamauchi con le livree dei nuovi bolidi per scoprire quali auto digitali guideremo entro breve: in base alle informazioni raccolte dai colleghi di GT Planet, infatti, il nome delle auto aggiuntive dell'aggiornamento 1.41 di GT Sport è apparso a sorpresa sulle pagine del PlayStation Store ufficiale, salvo poi essere rimosso poco dopo.

Qualora risultasse veritiera, l'indiscrezione del PS Store rivelerebbe l'arrivo imminente nel nostro garage virtuale della mitica Porsche 911 Turbo (930) del 1981, della Honda S800 del 1966 vista per la prima volta in Gran Turismo 4, della Mazda Roadster Touring Car apparsa in GT5 e un altro grande classico della serie, ossia la Honda Civic Type R (EK) del 1998.

Non sappiamo, però, quali altre novità ci attendono con il prossimo update, se avremo modo di correre su un nuovo cirtuico o se, come sperano i fan, sarà finalmente possibile gareggiare sul bagnato grazie alla pioggia intravista nella video dimostrazione dal Red Bull Ring di giugno.