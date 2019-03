GT Sport: il World Tour del Campionato Gran Turismo 2019 inizia questo weekend

Questo weekend, i migliori piloti di Gran Turismo Sport si sfideranno a Parigi durante l’evento inaugurale del World Tour del Campionato Gran Turismo 2019 certificato FIA. Esattamente come già avvenuto nei precedenti World Tour, si svolgeranno due differenti competizioni: la Manufacturer Series a squadre e la Nations Cup con sfidanti individuali.

La Manufacturer Series prenderà il via oggi 16 marzo alle ore 18:00, mentre per la Nations Cup bisognerà attendere le 14:00 di domani 17 marzo. Quest'oggi, Sony e Polyphony Digital sfrutteranno il palcoscenico del World Tour per svelare i primi dettagli del FIA GT Championship 2019. Si tratta di un evento decisamente da non perdere per tutti gli amanti della scena competitiva di Gran Turismo Sport: entrambe le trasmissioni potranno essere seguite in diretta a partire dagli orari indicati sul sito dell'evento (trovate il link in calce a questa notizia).

L'anno scorso è stato Igor Fraga (IOF_RACING17) a trionfare nella Nations Cup, mentre nella Manufacturer Series si è imposto il team Lexus, composto dai piloti Tyrell Meadows (GT_Academy2013), Vincent Rigaud (Oscaro_SkyPikmin) e Kanata Kawakami (Kawakana222). A proposito di Gran Turismo Sport, ricordiamo che il titolo si è recentemente aggiornato accogliendo nel suo garage cinque nuove automobili, tra le quali figurano la supercar McLaren F1 GTR e l'attesa Toyota Supra 2019.