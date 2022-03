GT7: user score più basso di sempre per un gioco Sony, un easter egg svela gli UFO

Purtroppo sembra continuare senza sosta il review bombing di Gran Turismo 7, se nel weekend il gioco aveva raggiunto uno user score di 2.8/10 su Metacritic, nelle score ore questo numero è crollato ulteriormente.

Nel momento in cui scriviamo il gioco ha uno user score pari a 2.5/10, il più basso in assoluto per un qualsiasi gioco targato PlayStation Studios/Sony Interactive Entertainment pubblicato negli ultimi 27 anni. Gran Turismo 7 strappa così il primato a giochi come World of Warriors per PS4 (2.9), NBA 10 The Inside per PSP (3.0) e Cool Boarders 2001 per PSOne (3.3). Il voto della critica resta invece molto buono, attualmente il Metascore è paria 87/100.

Gran Turismo 7 è rimasto offline per 30 ore a causa di un problema con i server, al ritorno online con una nuova patch, è stato modificato il sistema di crediti e acquistare auto senza microtransazioni in GT7 è diventato più difficile, questi due elementi hanno scatenato un vero e proprio review bombing, con gli utenti che sono corsi a massacrare il gioco di Polyphony Digital con recensioni negative. Kazunori Yamauchi, dal canto suo, si è scusato per i disservizi, prendendo al tempo stesso una netta posizione per quanto riguarda i costi delle vetture, molto alti per allinearsi ai prezzi delle auto premium e luxury nella vita reale.

Nel frattempo vi segnaliamo che un giocatore ha testimoniato la presenza degli UFO in Gran Turismo 7 e più precisamente sul circuito di Mount Panorama, in Australia. Non è chiaro quali siano le condizioni da rispettare per far comparire i dischi volanti tra i cieli di GT7 ma la loro presenza è ora documentata.