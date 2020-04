GTA 1 e 2 stanno per tornare.... su PlayStation 3?

Per quanto possa sembrare incredibile, GTA 1&2 starebbero per tornare su... PlayStation 3? Proviamo a fare chiarezza in quella che al momento appare una vicenda ben poco chiara.

Come riportato da Gematsu, nel database del PEGI hanno fatto la loro comparsa GTA e GTA 2, entrambi elencati per PlayStation 3 e con data di pubblicazione prevista per oggi, 30/04/2020. Ma come è possibile che Rockstar Games voglia ripubblicare questi due classici su una console commercialmente morta e sepolta? Difficile pensare che GTA e GTA 2 possano effettivamente uscire oggi, nel 2020, su PS3, più probabile un semplice errore o magari una semplice riclassificazione legata a motivazioni burocratiche.

Un possibile arrivo su PS4 potrebbe invece essere lecito? Anche in questo caso è difficile sbilanciarsi, si tratta di due titoli tecnicamente estremamente datati e che si allontano notevolmente dal "mood" attuale della saga di Grand Theft Auto. Davvero difficile spingersi oltre in mancanza di informazioni certe, la classificazione PEGI certo appare molto strana, chissà, magari avremo novità in merito nelle prossime ore.