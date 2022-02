GTA 1991: grandi progressi per la mod prequel di GTA San Andreas

Nata per colmare le lacune narrative della campagna principale di GTA San Andreas, la mod GTA 1991 è una delle espansioni fan made di Grand Theft Auto San Andreas più promettenti attualmente in sviluppo. Andiamo allora alla scoperta di questa ambiziosa total conversion.

In lavorazione da qualche anno presso il collettivo di sviluppatori amatoriali conosciuto come DeltaCJ, GTA 1991 fa da prologo agli eventi narrati nella campagna principale di GTA San Andreas per raccontare la storia di Little Devil, un personaggio che nel kolossal di Rockstar ricorre saltuariamente nei dialoghi di Sweet e dei membri delle famiglie di Grove Street ma senza mai apparire a schermo.

L'espansione fan made confezionata da DeltaCJ tenta così di svelare (seppur in maniera non ufficiale) il mistero della scomparsa di questo PNG "ombra" offrendo agli appassionati l'opportunità di interpretare lo stesso Little Devil. All'interno della total conversion GTA 1991 troveranno spazio una campagna principale completamente inedita, delle nuove ambientazioni da esplorare e numerose aggiunte tra armi, veicoli e personaggi secondari, nella cornice di una storia dai temi maturi che racconterà le gesta di Big Devil e di suo fratello Little Devil nella violenta guerra tra bande scatenata per il controllo dei traffici illeciti del loro quartiere.

Il primo capitolo di GTA 1991 è previsto al lancio entro la prima metà di marzo, mentre la versione completa di questa enorme mod dovrebbe approdare gratis su PC nel corso del 2023.