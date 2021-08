GTA 3: in che anno è ambientato il gioco di Rockstar?

Terzo capitolo della serie in ordine di pubblicazione, Grand Theft Auto 3 ha rappresentato il primo salto generazionale della saga in virtù del passaggio dalla struttura di gioco bidimensionale a quella tridimensionale, resa possibile dalla pubblicazione sulle console di nuova generazione di quel periodo, ovvero PS2 e Xbox.

Grand Theft Auto 3 rappresenta il primo, grande salto qualitativo della serie, nonché uno dei più grandi pilastri della saga che hanno contribuito a renderla famosa ed apprezzata in tutto il mondo nel corso di più di 20 anni di vita, insieme ad altri grandissimi capolavori come Grand Theft Auto San Andreas (a proposito, vi ricordate in che anno è uscito GTA San Andreas?) e GTA 5, per citarne alcuni tra i più iconici e di successo.

Come accade per la maggior parte degli altri capitoli della serie - è questo il caso, ad esempio, di Grand Theft Auto San Andreas, Grand Theft Auto 4 e Grand Theft Auto 5 - anche la storia principale di Grand Theft Auto 3 è ambientata nell'epoca contemporanea successiva all'avvento del terzo millennio. Rockstar ha infatti adottato spesso la strategia di ambientare i propri prodotti appartenenti alla saga di Grand Theft Auto nello stesso anno nel corso del quale il prodotto è stato pubblicato. Nel caso di Grand Theft Auto 3, questo significa che la storia principale del gioco è ambientata nell'anno 2001, che infatti è anche l'anno in cui è stato pubblicato il titolo.

Nell'attesa di ricevere le prime informazioni ufficiali sul prossimo capitolo della serie, una grande quantità di rumor e leak pubblicati negli scorsi mesi sembrerebbero lasciar intuire che Grand Theft Auto 6 potrebbe tornare a discostarsi da questa tradizione, che era già stata interrotta ai tempi di GTA Vice City. Vi ricordiamo inoltre che GTA 3 è stato selezionato da Rockstar, insieme a GTA San Andreas e GTA Vice City, per far parte della Grand Theft Auto Trilogy Remastered, collezione in uscita nei prossimi mesi.