GTA 3, aspettando la nuova GTA Trilogy: il riassunto di tutta la storia!

Tra le nuove uscite videoludiche di novembre 2021, spicca il ritorno di tre iconici capolavori a firma Rockstar Games, grazie alla pubblicazione dell'attesa Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition.

In quest'ultima, troveranno spazio le versioni riviste e rimasterizzate di Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto III. E proprio quest'ultimo rappresenta il grande protagonista del nostro approfondimento odierno. In attesa della GTA Trilogy, la Redazione ha infatti deciso di riavvolgere il tempo per tornare alla Liberty City del 2001, per riscoprire un'epopea criminale in grado di lasciare il segno della storia videoludica.

Al centro della scena, troviamo Claude Speed, un protagonista silenzioso e alquanto enigmatico, le cui azioni criminali finiranno per coinvolgerlo nella cruda realtà della criminalità organizzata e del traffico di droga. Tra mafia italoamericana e cartelli colombiani, GTA III racconta una storia violenta, che si dipana in degli USA dipinti come sempre più corrotti e decadenti.



Per riscoprire ogni dettaglio sulla storia di Grand Theft Auto III, la Redazione ha confezionato un ricco video dedicato, nel quale trovate riassunta l'intera vicenda che vede Claude Speed protagonista. Il filmato è disponibile sul Canale YouTube di Everyeye, oltre che in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!