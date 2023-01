GTA 3 ha cambiato il modo in cui Rockstar sviluppa i suoi giochi, dice l'art director

Non solo è stato il primo capitolo della serie completamente 3D, ma GTA III è stato anche un titolo che ha segnato una svolta per Rockstar Games e per il modo in cui la software house ha continuato negli anni a sviluppare le sue ambiziose produzioni videoludiche. Ad affermarlo è stato Aaron Garbut, art director presso Rockstar North.

In una recente intervista concessa a Game Informer, Garbut ha discusso di quanto GTA III si sia rivelato fondamentale per il futuro dello studio nel settore videoludico. Ovviamente il franchise di Grand Theft Auto ha fatto molta strada sin da allora ma - precisa l'art director - il terzo capitolo della serie ha settato gli standard e la direzione artistica che la serie avrebbe intrapreso in futuro.

"GTA III ha stabilito lo standard su come realizziamo i giochi. Abbiamo [imparato] così tanto, ma soprattutto abbiamo imparato quanto fosse difficile. Creare mondi con la densità di dettagli e contenuti che volevamo e che potessero essere fruiti velocemente, tutto questo ha ogni sorta di complicazioni. Il fatto che il contenuto debba esistere in questo modello insieme a sistemi open-world: il mondo ambientale, i poliziotti, le bande e simili, questo crea ancora più complicazioni. Immagino che abbiamo imparato che non avevamo paura di intraprendere un percorso difficile se ritenevamo che i risultati ne valessero la pena. E l'approccio dei sistemi che interagiscono per creare complessità è qualcosa su cui continuiamo a costruire".

Se GTA III costituisce la pietra angolare di ciò che il franchise è arrivato ad essere oggi, la speranza è che GTA VI possa rappresentare il futuro della serie targata Rockstar Games. Al momento non ne abbiamo conferma ufficiale, ma il noto insider Tom Henderson si è detto certo che nel 2023 assisteremo ad un reveal ufficiale di GTA VI.