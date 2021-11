GTA 3: come raggiungere le altre isole senza seguire le missioni

Grand Theft Auto 3 fa parte del trittico di giochi che compone la GTA Trilogy Definitive Edition (a tal proposito, ecco una guida ai trucchi e al combattimento di GTA Trilogy). Il mondo di gioco è composta da 3 mappe separate che si possono esplorare avanzando nella storia, ma anche in anticipo tramite alcuni glitch: ecco come fare.

La ventitreesima e quarantunesima missione sbloccheranno l'accesso rispettivamente a Staunton Island e Shoreside Vale. Seguendo la storia principale potrete spostarvi liberamente in tutta la mappa di GTA 3 (a riguardo, ecco i trucchi di GTA 3 per console), ma se già conoscete il gioco e non volete attendere così tanto per esplorare l'intero scenario, è possibile sfruttare alcuni glitch per arrivarci subito. Per il primo skip dovrete raggiungere il tunnel chiuso, che impedisce di raggiungere il secondo territorio, e salire con un veicolo sulla galleria stessa fino ad arrivare al confine del tracciato. A questo punto il gioco vi farà apparire, a piedi, nella superficie alta del passaggio: proseguendo cadrete nel vuoto e al vostro respawn vi troverete a Staunton Island.



Per quanto riguarda Shoreside Vale, accessibile dall'isola appena sbloccata, il percorso sarà un po' più complesso ma fattibile. Con una macchina recatevi alla stazione di Shoreside Vale, a sud dell'isola, e guidate con il mezzo sui binari fino ad arrivare allo snodo con l'aeroporto, nel quale dovrete scendere dal mezzo e saltare sul 'cordone' al fianco delle rotaie, permettendo al gioco di farvi riapparire all'interno dell'ultima area di GTA 3.