GTA 3 compie 20 anni: il ricordo di tanti sviluppatori dei PlayStation Studios

Lo scorso 23 ottobre 2021 Grand Theft Auto III ha compiuto 20 anni. Si tratta di uno dei titoli più rivoluzionari della storia videoludica, divenuto fonte d'ispirazione per centinaia di sviluppatori e capace di rendere la serie Rockstar Games un autentico fenomeno mondiale che prosegue forte ancora oggi con GTA V e GTA Online.

Tanti autori odierni hanno vissuto il boom di GTA III ed hanno ricordi indelebili legati al terzo episodio della serie. Sul PlayStation Blog vengono raccolte testimonianze di tanti nomi dell'ìndustria, che condividono curiosità ed aneddoti sull'opera dell'ex DMA Design (oggi Rockstar North). Se Brian Hastings di Insomniac Games ritiene che il titolo "ha cambiato la mia prospettiva su cosa rende divertenti i videogiochi", Tara Saunders di London Studio elogia "la libertà che ti dava nel giocare come volevi in un mondo che sembrava realistico". Ron Allen di Bend Studio non riusciva a credere a "tutto quello che si poteva fare in quel gioco", mentre Steve Walker di Firesprite Games racconta che "GTA III ha davvero sconvolto la mia comprensione su cosa un grosso team può raggiungere con una forte visione tecnica".

Non solo i membri dei PlayStation Studios: anche diverse personalità di Capcom, quali Hideaki Itsuno, Yuya Tokuda, Koshi Nakanishi e Kazuhiro Tsuchiya, evidenziano l'importanza e il grande impatto avuto dall'opera Rockstar, capace di influenza persino l'industria videoludica nipponica. Anche Dinga Bakaba di Arkane Studios e Mikael Kasurinen di Remedy raccontanto le loro esperienze con il gioco e di come abbia influenzato il loro estro creativo nel corso degli anni.

Ricordiamo che il leggendario GTA 3 è incluso nella GTA Trilogy Definitive Edition in arrivo l'11 novembre 2021 in formato digitale e il successivo 7 dicembre in edizione fisica. La nostra anteprima di GTA Trilogy Definitive Edition vi svelerà tutte le caratteristiche di queste promettenti riedizioni non solo del terzo episodio, ma anche di Vice City e San Andreas.