GTA 3 compie oggi 18 anni: auguri al gioco Rockstar!

Il 22 ottobre 2001 Take-Two Interactive e Rockstar Games lanciavano Grand Theft Auto III per PlayStation 2 in Nord America, dando vita così ad un fenomeno culturale e popolare che continua con successo ancora oggi.

I primi due episodi di GTA (usciti nel 1997 e 1999) avevano riscosso un discreto successo ma è con GTA III che la serie diventa oltremodo popolare, trasportando il mondo criminale di Grand Theft Auto nelle tre dimensioni. Il gioco sarebbe arrivato in Europa poco dopo (il 26 ottobre dello stesso anno) e in seguito avrebbe visto la luce anche su PC e Xbox, per poi godere di porting (pubblicati singolarmente o in forma di raccolta) su tutte le principali piattaforme negli anni successivi.

GTA 3 è stato il gioco più venduto del 2001 in Occidente ed il secondo gioco più venduto del 2002 in Europa e Nord America, secondo solamente dietro a GTA Vice City. Nei soli Stati Uniti il gioco ha piazzato 6.55 milioni di copie per un totale di oltre 14 milioni in tutto il mondo, numeri impressionanti per l'epoca, nulla in confronto alle oltre cento milioni di copie distribuite da GTA 5, ad oggi il prodotto d'intrattenimento con i maggiori incassi nella storia.

Sono passati ben 18 anni dal lancio di GTA 3, titolo che ovviamente oggi risente evidentemente del (tanto) tempo trascorso ma che continua a godere di un posto di tutto d'onore nella storia dei videogiochi.