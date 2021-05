GTA 3 compie vent'anni: Rockstar ha delle sorprese da annunciare!

Nell'autunno 2001 Rockstar Games lanciava GTA 3, terzo episodio della serie Grand Theft Auto, il primo interamente ambientato in un mondo 3D. Un gioco epocale capace di segnare la storia dei videogiochi in maniera indelebile.

Un compleanno importante quello di Grand Theft Auto III che Rockstar Games non sembra avere intenzione di dimenticare, a tal proposito la compagnia infatti fa sapere di "avere in programma divertentissime sorprese da condividere", alcune delle quali pensate per i giocatori di GTA Online.

Non si parla necessariamente di un remake o una remaster di GTA 3, sebbene questa voce si rincorra da tempo, Rockstar parla genericamente di "divertentissime sorprese", questo il termine usato nel comunicato stampa arrivato in redazione.

Con ogni probabilità ci saranno eventi a tema su GTA Online e chissà che non possano arrivare anche altre interessanti novità legate ad uno dei videogiochi più amati e venduti di sempre. Rockstar Games ha inoltre annunciato che GTA 5 arriverà su PS5 e Xbox Series X/S il prossimo 11 novembre, a dodici mesi dal lancio delle console next-gen e ben otto anni dopo il primo debutto su PS3 e Xbox 360, datato settembre 2013.

E voi quali sorprese vi aspettate per il ventesimo anniversario di GTA 3? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.