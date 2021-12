GTA 3 doveva essere un'esclusiva Xbox: Microsoft rifiutò la proposta di Rockstar!

Ormai compiutamente ventenne, Grand Theft Auto III ha di recente fatto un complicato ritorno sulla scena, grazie alla pubblicazione della criticata Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition.

A quanto pare però, a dispetto dell'età, ci sono ancora diversi misteri da scoprire sulla storia della produzione. Ebbene, uno di questi è stato di recente svelato dall'interessante docu-serie Power On: The History of Xbox. Pubblicata da Microsoft e ora disponibile in maniera completamente gratuita, la produzione rievoca il percorso che ha portato all'ingresso del colosso di Redmond sul mercato videoludico.

Raccontando successi, sfide, fallimenti e curiosi retroscena, Power On: The History of Xbox alza il sipario su di un momento chiave della storia del medium, in un percorso composto da sei appassionanti puntate. Nel corso degli episodi, si scopre addirittura che Grand Theft Auto III avrebbe potuto essere un'esclusiva della prima Xbox. Rockstar Games in persona aveva infatti avanzato la proposta a Microsoft, ai tempi in cerca di partnership di prestigio che potessero accompagnare il debutto della console. Tuttavia, rivela il documentario, tale occasione non fu sfruttata dall'azienda. Le ragioni? A quanto pare il team Xbox non era affatto convinto che GTA III potesse davvero segnare il passaggio della serie Rockstar dal 2D al 3D. E in fondo, secondo Microsoft, i due capitoli precidenti non avevano avuto "sufficiente successo".



Insomma, una decisione che non è invecchiata molto bene, ma che nei sei episodi di Power On: The History of Xbox viene se non altro affrontata con divertente ironia!