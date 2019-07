GTA 3: un modder ricrea Liberty City nell'universo di BeamNG, ecco il video

Incurante dei rumor di GTA, un fan di Grand Theft Auto ci dimostra che non si vive di sole mod 4K in Ray Tracing di GTA 5 e volge il suo sguardo al glorioso passato della serie free roaming di Rockstar Games per ricreare la Liberty City di GTA 3 nella dimensione racing di BeamNG.

Piuttosto che attingere a tool di sviluppo terzi come l'Unreal Engine 4 o Unity, lo sviluppatore dilettante che ha dato forma a questo insolito progetto si è servito degli strumenti offerti dall'editor interno da BeamNG.drive per sfruttarne a proprio vantaggio l'ottimo motore fisico.

Il gioco di guida degli autori tedeschi di BeamNG, pur senza essere conosciuto dal grande pubblico, è infatti rinomato tra i fan di sim racing per il suo sistema di gestione delle collisioni e per il suo motore a "distruzione procedurale" delle carrozzerie dei veicoli, due fattori che si sposano alla perfezione in un contesto ludico come quello di GTA 3.

In cima all'articolo potete ammirare il video della total conversion a tema Liberty City di BeamNG.drive: per ovvie ragioni di copyright, l'autore swift502 ci ricorda che il progetto in questione non può essere pubblicato sui principali portali di mod gratuite come avvenuto di recente con The Witcher 3 Exodus ReShade o la Boss Rush Mode di Sekiro.