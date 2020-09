GTA 3 su Nintendo Switch? Un modder è riuscito a farlo girare

Allo stato attuale non è possibile giocare nessun capitolo della serie Grand Theft Auto su Nintendo Switch. Nell'attesa che Take-Two e Rockstar Games si decidano a colmare quest'incredibile mancanza - si tratta pur sempre di una delle serie più celebri di tutti i tempi - la community di smanettoni si sta arrangiando da sola.

Un modder conosciuto con il nickname di Graber è riuscito a far girare Grand Theft Auto 3 su Nintendo Switch, con risultati di tutto rispetto. Il porting è stato effettuato a partire da "GTA 3 re3", una versione del gioco ottenuta dall'edizione PC grazie ad un processo di ingegneria inversa (reverse engineering). Graber è così riuscito a rendere giocabile GTA 3 su Nintendo Switch a 1080p/30fps in modalità casalinga e a 720p/30fps in mobilità, implementando pure un'opzione per sbloccare il framerate, che purtroppo si paga con alcuni glitch e problemi alla fisica.

I file audio originali di GTA 3 sono compressi, e il lavoro di decodifica rischierebbe di appesantire la CPU di Nintendo Switch, inficiando le performance complessive. Il modder è riuscito ad aggirare questo problema convertendo l'intera libreria musicale in un formato leggibile dalla console ibrida, alleggerendola di un cospicuo carico di lavoro.

Ovviamente, non c'è alcun modo di far girare GTA 3 su una Nintendo Switch normale. È necessario moddare il firmware, un'operazione che Everyeye sconsiglia vivamente, dal momento che potrebbe danneggiare la console. Inoltre non è assolutamente nostra intenzione promuovere la pirateria: questa news ha il solo scopo di incuriosirvi portando alla vostra attenzione i progressi compiuti nell'ambito della tecnologia homebrew.