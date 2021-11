GTA 3: perché il protagonista Claude Speed non parla?

Grand Theft Auto III è considerato uno dei videogiochi più rivoluzionari di tutti i tempi, il capitolo che ha gettato le basi per il futuro della serie e la cui enorme popolarità ha spinto numerosi sviluppatori a prendere spunto dal classico firmato Rockstar Games per plasmare le loro produzioni.

La storia di GTA 3 e del suo protagonista sono ormai un classico per tutti i fan della serie. Una delle tante caratteristiche iconiche dell'adrenalinico Action free-roaming era per l'appunto il protagonista, Claude Speed, in particolare per il fatto che l'uomo non proferisce mai parola nel corso di tutta l'avventura, come se fosse muto sin dalla nascita. Perché il protagonista di GTA III non parla? Il gioco non spiega mai nel dettaglio perché il suo personaggio principale non si esprime mai in alcun modo, tuttavia molti anni fa sono stati gli sviluppatori in persona, rispondendo ai fan sul proprio sito ufficiale, a spiegare le ragioni dietro tale scelta.

"Può sembrare ovvio oggi che i personaggi debbano tutti parlare nei giochi, tuttavia non era necessariamente questo il caso nel 2001, di certo non in un gioco open world. Abbiamo quindi deciso che il protagonista del gioco non avrebbe parlato, in parte per spingere i giocatori ad immedesimarsi in lui, ma soprattutto perché avevamo così tanti altri problemi da risolvere che questo era proprio il male minore. Se la struttura di GTA 3 può sembrare oggi ovvia e naturale, e la realizzazione di filmati con il motore grafico del gioco sembri semplice da realizzare, nel 2001 non era affatto così e dovevamo capire come far funzionare tutte queste cose per la prima volta".

Insomma, sostanzialmente il protagonista è muto per una scelta di convenienza in fase di sviluppo, dove si è deciso di dare assoluta priorità a tutta la struttura del gioco. Il doppiaggio del personaggio principale è stato poi introdotto a partire da GTA Vice City.

