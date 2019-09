GTA 3 Remaster potrebbe essere in fase di sviluppo?

L'Australian Government's Department of Communications and the Arts (ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese) ha valutato recentemente GTA III... esatto, un gioco uscito ben 18 anni fa, nel novembre 2001. Cosa sta succedendo? Proviamo a fare chiarezza.

Esattamente come accaduto nel caso del rinnovo del marchio Mafia 2, questa mossa ha dato il via ad una serie di speculazioni e c'è chi pensa che Rockstar sia al lavoro su una remaster di Grand Theft Auto 3, rumor che va a braccetto con i recenti leak di GTA 6. Che la compagnia voglia proporre GTA III Remaster in attesa del sesto episodio? Secondo le voci di corridoio il prossimo gioco "regolare" della serie potrebbe essere annunciato a fine 2020 con uscita prevista tra il 2021 e il 2022.

Più difficile pensare a un remake di GTA 3, operazione che comporterebbe un notevole dispendio di tempo, forza lavoro e risorse economiche. Altra ipotesi è quella che vedrebbe Rockstar interessata a proporre una versione aggiornata della GTA Trilogy, ovvero un pacchetto contenente GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, originariamente usciti tra il 2001 e il 2004.

Da tenere presente però che potrebbe trattarsi anche semplicemente di una classificazione legata all'arrivo del gioco su piattaforme come Google Stadia... tante le speculazioni, poche le certezze. Vi piacerebbe vedere una edizione rimasterizzata di GTA 3? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.