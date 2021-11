GTA 3 trucchi e codici: salute al massimo, tutte le armi, soldi facili e auto invisibili

Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition è tra noi e i giocatori non vedono l’ora di mettere a ferro e fuoco le tre città storiche della serie sandbox di Rockstar Games. Per riuscirci massimizzando il tasso di divertimento partendo dal capostipite della saga ecco l’elenco dei trucchi di GTA 3. Si tratta di codici storici che molti di voi ricorderanno ancora a memoria ma in caso contrario, ve li riproponiamo.

Per quanto limitato rispetto ai successori, anche il primo esponente tridimensionale della serie Rockstar vanta diversi codici coi quali sbizzarrirsi. Se vorrete renderli attivi non dovrete far altro che digitarli in qualsiasi momento, assicurandovi solamente di salvare un attimo prima nel caso in cui vogliate sfruttarli in una missione. Qui sotto, i ventidue trucchi di GTA III contemplati dalla remaster, attenzione perchè i codici elencati di seguito sono validi solamente su PC, presto vi forniremo anche i trucchi per console.

GTA 3 Trucchi Giocatore

Salute al massimo : GESUNDHEIT

: GESUNDHEIT Armatura al massimo : TORTOISE (TURTOISE)

: TORTOISE (TURTOISE) Tutte le armi : GUNSGUNSGUNS

: GUNSGUNSGUNS Soldi facili : IFIWEREARICHMAN

: IFIWEREARICHMAN Cambio d’abito: ILIKEDRESSINGUP

GTA 3 Trucchi Veicoli

Auto invisibili : ANICESETOFWHEELS

: ANICESETOFWHEELS Distruzione totale : BANGBANGBANG

: BANGBANGBANG Veicolo volante : CHITTYCHITTYBB

: CHITTYCHITTYBB Maneggevolezza migliorata : CORNERSLIKEMAD

: CORNERSLIKEMAD Genera un carro-armato Rhino: GIVEUSATANK

Polizia Trucchi GTA 3

Aumenta il livello ricercato : MOREPOLICEPLEASE

: MOREPOLICEPLEASE Diminuisce il livello ricercato: NOPOLICEPLEASE

GTA 3 Trucchi

Rivolta pedonale : ITSALLGOINGMAAAD

: ITSALLGOINGMAAAD I pedoni vi vogliono morti : NOBODYLIKESME

: NOBODYLIKESME I pedoni sono armati: WEAPONSFORALL

Mondo di gioco

Diminuisce la velocità del gioco : BOOOOORING

: BOOOOORING Aumenta la velocità del gioco : TIMEFLIESWHENYOU

: TIMEFLIESWHENYOU Velocizza il passare del tempo : MADWEATHER

: MADWEATHER Meteo nuvoloso : ILIKESCOTLAND

: ILIKESCOTLAND Meteo nebbioso : PEASOUP

: PEASOUP Meteo piovoso : ILOVESCOTLAND

: ILOVESCOTLAND Meteo soleggiato: SKINCANCERFORME

Su Everyeye.it abbiamo ripercorso la storia di GTA 3 di Claude Speed , inoltre Rockstar ha annunciato l'elenco di radio e canzoni di GTA Trilogy Definitive Edition , in totale ci sonotrasmessi da 29 diverse stazioni radiofoniche.