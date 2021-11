GTA 3 trucchi: come fare soldi facili sfruttando un glitch

Sfruttare i trucchi di GTA 3 mentre esplorate Liberty City all’interno della GTA Trilogy The Definitive Edition, è forse il metodo più rapido per diventare ricchi. Esiste però un’altra via utile a sbarcare il lunario: un glitch con cui guadagnare soldi facili. Ecco come funziona.

Per quanto sia meno immediato di una combinazione di tasti, questo espediente potrà essere usato su qualsiasi piattaforma e non inciderà in alcun modo sullo sblocco di Trofei e Achievement. Qui sotto, i passaggi da seguire per racimolare soldi in GTA 3 Definitive Edition. In calce all’articolo, invece, la mappa con segnata la posizione esatta in cui recarsi e un pratico video che mostra il glitch in azione.

Attraversate in auto il terreno erboso che si trova all'estremità nord-occidentale di Portland. Avvicinatevi al bordo che scende verso il tunnel sotterraneo per Staunton Island. Sfruttate il periodo di tempo in cui la macchina volerà fra le texture per eseguire acrobazie folli in totale libertà. Ogni giro di giostra vi frutterà tra i 1000 e i 3000 dollari. Ripetete il processo più volte fino a raggiungere la cifra che volete.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una corposa guida dedicata a GTA Trilogy The Definitive Edition, che racchiude tutto quello che serve per affrontare al meglio l'esperienza messa in piedi da Grove Street Games.