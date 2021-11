GTA 3 trucchi PS4, PS5, Xbox e Switch: soldi facili, livello ricercato, distruzione totale

Dopo aver pubblicato i i trucchi di GTA 3 per PC, adesso ci rivolgiamo a chi sta giocando Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition su console. Ecco le combinazioni di tasti che in passato hanno fatto la storia, sfruttabili nel primo esponente 3D della saga targata Rockstar Games.

I seguenti trucchi possono essere utilizzati in qualsiasi momento all’interno del gioco, ma vi consigliamo caldamente di salvare la partita prima di sfruttarli durante una missione, o di evitarli nel caso in cui vogliate puntare a trofei e achievement. Qui sotto, partendo da PlayStation e Xbox fino ad arrivare a Nintendo Switch, i ventidue trucchi di GTA 3 contemplati dalla remaster:



GTA 3 Trucchi PlayStation

Salute al massimo : R2, R2, L1, R1, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: R2, R2, L1, R1, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Armatura al massimo : R2, R2, L1, L2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: R2, R2, L1, L2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Tutte le armi : R2, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: R2, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Soldi facili : R2, R2, L1, L1, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: R2, R2, L1, L1, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Cambio d’abito: Destra, Giù, Sinistra, Su, L1, L2, Su, Sinistra, Giù, Destra

Auto invisibile : L1, L1, Quadrato, R2, Triangolo, L1, Triangolo

: L1, L1, Quadrato, R2, Triangolo, L1, Triangolo Distruzione totale : L2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangolo, Quadrato, Cerchio, Triangolo, L2, Sinistra

: L2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangolo, Quadrato, Cerchio, Triangolo, L2, Sinistra Veicolo volante : Destra, R2, Cerchio, R1, L2, Giù, L1, R1.

: Destra, R2, Cerchio, R1, L2, Giù, L1, R1. Maneggevolezza migliorata : R1, L1, R2, L1, Sinistra, R1, R1, Triangolo

: R1, L1, R2, L1, Sinistra, R1, R1, Triangolo Genera un carro-armato Rhino: Cerchio (x6), R1, L2, L1, Triangolo , Cerchio, Triangolo

Aumenta il livello ricercato : R2, R2, L1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

: R2, R2, L1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Diminuisce il livello ricercato: R2, R2, L1, R2, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

Rivolta pedonale : Giù, Su, Sinistra, Su, X, R1, R2, L2, L1

: Giù, Su, Sinistra, Su, X, R1, R2, L2, L1 I pedoni vi vogliono morti : Giù, Su, Sinistra, Su, X, R1, R2, L1, L2

: Giù, Su, Sinistra, Su, X, R1, R2, L1, L2 I pedoni sono armati : R2, R1, Triangolo, X, L2, L1, Su, Giù

: R2, R1, Triangolo, X, L2, L1, Su, Giù Diminuisce la velocità del gioco : Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato, R1, R2

: Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato, R1, R2 Aumenta la velocità del gioco : Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato, L1, L2

: Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato, L1, L2 Velocizza il passare del tempo : Cerchio (x3), Quadrato (x3), L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

: Cerchio (x3), Quadrato (x3), L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo Meteo nuvoloso : L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Quadrato

: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Quadrato Meteo nebbioso : L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X

: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X Meteo piovoso : L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Cerchio

: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Cerchio Meteo soleggiato: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Triangolo

GTA 3 Trucchi Xbox

Salute al massimo : RT, RT, LB, RB, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: RT, RT, LB, RB, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Armatura al massimo : RT, RT, LB, LT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: RT, RT, LB, LT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Tutte le armi : RT, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra , Giù, Destra, Su

: RT, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra , Giù, Destra, Su Soldi facili : RT, RT, LB, LB, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: RT, RT, LB, LB, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Cambio d’abito: Destra, Giù, Sinistra, Su, LB, LT, Su, Sinistra, Giù, Destra

Auto invisibile : LT, LT, X, RT, Y, LB, Y

: LT, LT, X, RT, Y, LB, Y Distruzione totale : LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB

: LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB Veicolo volante : Destra, RT, B, RB, LT, Giù, LB, RB

: Destra, RT, B, RB, LT, Giù, LB, RB Maneggevolezza migliorata : RB, LB, RT, LB, Sinistra, RB, RB, Y

: RB, LB, RT, LB, Sinistra, RB, RB, Y Genera un carro-armato Rhino: B, B, B, B, B, B, RB, LT, LB, Y, B, Y

Aumenta il livello ricercato : RT, RT, LB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

: RT, RT, LB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Diminuisce il livello ricercato: RT, RT, LB, RT, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

Rivolta pedonale : Giù, Su, Sinistra, Su, A, RB, RT, LT, LB

: Giù, Su, Sinistra, Su, A, RB, RT, LT, LB I pedoni vi vogliono morti : Giù, Su, Sinistra, Su, A, RB, RT, LB, LT

: Giù, Su, Sinistra, Su, A, RB, RT, LB, LT I pedoni sono armati : RT, RB, Y, A, LT, LB, Su, Giù

: RT, RB, Y, A, LT, LB, Su, Giù Diminuisce la velocità del gioco : Y, Su, Destra, Giù, X, RB, RT

: Y, Su, Destra, Giù, X, RB, RT Aumenta la velocità del gioco : Y, Su, Destra, Giù, X, LB, LT

: Y, Su, Destra, Giù, X, LB, LT Velocizza il passare del tempo : B, B, B, X, X, X, LB, Y, B, Y

: B, B, B, X, X, X, LB, Y, B, Y Meteo nuvoloso : LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X

: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X Meteo nebbioso : LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A

: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A Meteo piovoso : LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B

: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B Meteo soleggiato: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y

GTA 3 trucchi Nintendo Switch

Salute al massimo : ZR, ZR, L, R, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: ZR, ZR, L, R, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Armatura al massimo : ZR, ZR, L, ZL, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: ZR, ZR, L, ZL, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Tutte le armi : ZR, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: ZR, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Soldi facili : ZR, ZR, L, L, Sinistra, Giù, Destra, su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: ZR, ZR, L, L, Sinistra, Giù, Destra, su, Sinistra, Giù, Destra, Su Cambio d’abito: Destra, Giù, Sinistra, Su, L, ZL, Su, Sinistra, Giù, Destra

Auto invisibile : L, L, Y, ZR, X, L, X

: L, L, Y, ZR, X, L, X Distruzione totale : ZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, ZL, Sinistra

: ZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, ZL, Sinistra Veicolo volante : Destra, ZR, A, R, ZL, Giù, L, R

: Destra, ZR, A, R, ZL, Giù, L, R Maneggevolezza migliorata : R, L, ZR, L, Sinistra, R, R, X

: R, L, ZR, L, Sinistra, R, R, X Genera un carro-armato Rhino: A (x6), R, ZL, L, X, A, X

Aumenta il livello ricercato : ZR, ZR, L, ZR, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

: ZR, ZR, L, ZR, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra Diminuisce il livello ricercato: ZR, ZR, L, ZR, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

Rivolta pedonale : Giù, Su, Sinistra, Su, B, R, ZR, ZL, L

: Giù, Su, Sinistra, Su, B, R, ZR, ZL, L I pedoni vi vogliono morti : Giù, Su, Sinistra, Su, B, R, ZR, L, ZL

: Giù, Su, Sinistra, Su, B, R, ZR, L, ZL I pedoni sono armati : ZR, R, X, B, ZL, L, Su, Giù

: ZR, R, X, B, ZL, L, Su, Giù Diminuisce la velocità del gioco : X, Su, Destra, Giù, Y, R, ZR

: X, Su, Destra, Giù, Y, R, ZR Aumenta la velocità del gioco : X, Su, Destra, Giù, Y, L, ZL

: X, Su, Destra, Giù, Y, L, ZL Velocizza il passare del tempo : A (x3), Y (x3), L, X, A, X

: A (x3), Y (x3), L, X, A, X Meteo nuvoloso : L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y

: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y Meteo nebbioso : L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, B

: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, B Meteo piovoso : L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A

: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A Meteo soleggiato: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X

Su Everyeye.it abbiamo ripercorso la storia di GTA 3 e di Claude Speed , inoltre Rockstar ha annunciato l'elenco di radio e canzoni di GTA Trilogy Definitive Edition , in totale ci sono