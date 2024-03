GTA 3 su Unreal Engine 5: a spasso per Liberty City nel suggestivo Remake fan made

Mentre in rete si continua a discutere delle novità tecnologie e degli annunci dello State of Unreal della GDC 2024, un creatore di contenuti ha 'colto la palla al balzo' per calamitare le attenzioni della community pubblicando il video del suo progetto fan made di un Remake di Grand Theft Auto 3 su Unreal Engine 5.

L'artefice di questo lavoro amatoriale è 'Flames per Second', uno youtuber che sta sfruttando gli strumenti di sviluppo integrati nella quinta iterazione del motore grafico di Epic Games per ricostruire l'esperienza di gioco e le ambientazioni di GTA 3.

Per riuscire nella sua impresa e velocizzare i lavori, il creatore di contenuti ha deciso di attingere all'opera portata avanti dai modder di GTA 5 che hanno realizzato la mappa fan made di Liberty City. Il filmato propostoci dallo youtuber ci permette di sfrecciare per le strade della metropoli di GTA 3 a bordo delle tante auto presenti nella sua reinterpretazione attualizzata del capolavoro free roaming di Rockstar Games che ha ridefinito il genere e cambiato il modo stesso in cui Rockstar sviluppa i suoi giochi, come ha svelato negli scorsi mesi l'Art Director Aaron Garbut.

Nel momento in cui scriviamo, non è chiaro se il creatore di contenuti intende pubblicare questo progetto o se, al contrario, è destinato a rimanere un concept. In attesa di scoprirlo, dopo avervi mostrato il video del remake fan made di GTA 3 vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento su Unreal Engine 5 e i cinque giochi graficamente più ambiziosi in uscita, da Hellblade 2 a MGS Delta Snake Eater passando per il survival horror ILL.

