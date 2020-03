Da GTA Vice City a Red Dead Redemption 2: i migliori giochi Rockstar in un video

Mentre aspettiamo l'annuncio del prossimo blockbuster Rockstar Games (GTA VI? L.A. Noire 2?) riscopriamo i migliori giochi sviluppati dalla compagnia in oltre 20 anni di attività.

Tra le pagine del proprio fitto Curriculum Vitae, la talentuosa software house vanta infatti una serie di produzioni rimaste impresse nelle menti e nei cuori di migliaia di videogiocatori di tutto il mondo. Tra queste ultime non può mancare un rappresentare della serie campione d'incassi Grand Theft Auto, attualmente giunta alla sua quinta incarnazione.



In quest'ottica, particolare rilievo è da attribuire a GTA III, che ha accompagnato gli utenti lungo le strade di un'indimenticabile Vice City. A fare da contraltare alle avventure urbane della chiassosa saga, troviamo le atmosfere western del più recente Red Dead Redemption 2. L'epopea vissuta nei panni di Arthur Morgan, all'insegna della libertà più assoluta e lungo i binari di una storia memorabile è stata in grado di conquistarsi un unanime favore da parte di pubblico e critica.



In chiusura, ricordiamo che, nonostante i frequenti rumor legati allo sviluppo di L.A. Noire 2 e all'annuncio di GTA 6, al momento non sussiste alcuna informazione ufficiale sulle attività in corso entro le mura degli studi Rockstar.