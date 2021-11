GTA 3 e Vice City Remake: i modder si ribellano a Take Two e procedono legalmente

Pare che i modder che stavano lavorando ai rifacimenti di Grand Theft Auto 3 e Grand Theft Auto Vice City proveranno a contrastare Take-Two davanti ad un giudice.

Per chi non lo sapesse, circa quattordici utenti avevano messo le mani sul codice sorgente dei due capitoli della serie Rockstar Games e stavano lavorando alle loro versioni migliorate non solo dal punto di vista grafico ma anche funzionale, dal momento che l'obiettivo di questi modder era anche quello di migliorare la gestione della telecamera, il supporto ai controller e tanto altro. I loro lavori sono però stati interrotti dai legali del publisher di Grand Theft Auto, che ha intimato ai modder di lasciar perdere il progetto per violazione di copyright. Nelle ultime ore, però, i modder in questione hanno deciso di rispondere alle accuse di Take-Two ed è probabile che la causa andrà avanti per mesi, sebbene sia improbabile che gli utenti riescano a sopraffare i legali del publisher.

In attesa di scoprire come andrà a finire la diatriba fra le due parti interessate, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Sapevate che la prima immagine di GTA 6 potrebbe nascondersi in GTA Trilogy?