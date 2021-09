GTA 3 e Vice City 'sbloccati' con ingegneria inversa: Take-Two denuncia i modder

Take-Two ha deciso di adire alle vie legali contro i modder che sono riusciti a "sbloccare" GTA 3 e Vice City tramite ingegneria con il dichiarato intento di facilitare le attività degli altri sviluppatori amatoriali che sono impegnati nella realizzazione di mod, porting non ufficiali per Switch e progetti analoghi.

La causa, intentata presso la Corte di Giustizia della California, è rivolta ai 14 programmatori del Project RE3 che hanno decodificato il codice sorgente di Grand Theft Auto III e GTA Vice City, per poi provvederne alla diffusione in rete insieme a tutta la documentazione e ai passaggi compiuti per raggiungere tali risultati.

Attraverso l'ingegneria inversa del motore grafico di GTA 3 e Vice City, i modder stavano già sviluppando porting per Switch, Wii U e PS Vita, oltre ad espansioni fan made per migliorare il comparto grafico, introdurre il supporto ai controller più attuali, implementare la compatibilità con risoluzioni widescreen e azzerare i tempi di caricamento. Secondo molti dei team di modder che stanno lavorando a questi progetti, le operazioni da loro condotte sarebbero perfettamente legali perché si appoggiano a linguaggi di programmazione moderni e non utilizzano dati provenienti dalle versioni originarie dei due kolossal a mondo aperto di Rockstar.

Gli avvocati di Take-Two Interactive non sono del medesimo avviso, come sottolineato dalla documentazione allegata alla loro denuncia con richiesta di risarcimento per i "danni incalcolabili arrecati da tali operazioni di retroingegneria compiute da chi sa bene di non avere alcun diritto di copiare, riadattare o distribuire prodotti derivanti dal codice sorgente di GTA, con evidente violazione del diritto d'autore".

La solerzia con cui i legali di Take-Two si sono attivati per difendere gli interessi dei propri assistiti, secondo alcuni, potrebbe essere l'ulteriore indizio a conferma del rumoreggiato progetto di GTA Trilogy Remastered, la raccolta per PC e console che dovrebbe comprendere le versioni attualizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas.