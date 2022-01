GTA 4 abbraccia la nextgen con Liberty Visual: l'incredibile mod si presenta in video

Mentre in rete non accennano a placarsi i rumor sulla Remaster di GTA 4 in arrivo nel 2023, il modder OrangeBrains mostra gli ultimi progressi compiuti su Liberty Visual, l'espansione fan made a cui sta lavorando per stravolgere l'aspetto della città che fa da sfondo alle peripezie di Niko Bellic.

Nel descrivere il suo progetto, il modder spiega di voler attingere alla potenza computazionale delle configurazioni PC gaming più evolute per trasformare Liberty City in una metropoli virtuale fotorealistica.

La mod di OrangeBrains, nella fattispecie, implementa texture e modelli poligonali ad altissima risoluzione in tutti gli elementi che compongono la scena come palazzi, auto e pedoni. Non meno importanti sono poi gli interventi apportati nel sistema di illuminazione ambientale e nella gestione degli effetti particellari, anche qui con tantissime modifiche legate ai materiali riflettenti, alle ombre e agli effetti volumetrici.

Il progetto di Liberty Visual si trova attualmente in Early Access e può essere scaricato solo da coloro che partecipano alla campagna Patreon del suo ideatore: l'espansione amatoriale, ad ogni modo, verrà distribuita in via del tutto gratuita una volta completata l'attuale fase in Accesso Anticipato, presumibilmente entro e non oltre la fine di quest'anno. Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo alle ultime indiscrezioni sul caos nello sviluppo di GTA 6 citato da diversi sedicenti leaker di Rockstar Games.