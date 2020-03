GTA 4 Complete Edition ora disponibile su Steam, gratis per i possessori del gioco base

Come promesso, Rockstar Games ha pubblicato Grand Theft Auto 4: Complete Edition su Steam, l'edizione definitiva del titolo che, oltre al gioco base, include anche i due DLC The Lost and the Damned e The Ballad of Gay Tony.

Grand Theft Auto 4 Complete Edition rimpiazza sia il gioco base, sia Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, ed è gratuita per tutti i possessori dei due titoli appena menzionati. I possessori delle edizioni fisiche riceveranno dei codici per riscattare la nuova versione del gioco su Steam. I vecchi salvataggi sono pienamente compatibili, pertanto non è necessario cominciare una nuova partita.

La pubblicazione di questa nuova edizione e il conseguente rimpiazzo delle vecchie si è reso necessario a causa della rimozione del supporto a Games for Windows Live, servizio che si trovava alla base delle versioni originali. Purtroppo, a causa di ciò, Grand Theft Auto 4: Complete Edition risulta ora essere priva della componente multiplayer. Rockstar Games ci fa inoltre sapere che le stazioni radio RamJam FM, Self-Actualization FM e Vice City FM, precedentemente incluse in Episodes from Liberty City, sono temporaneamente disattivate, probabilmente nell'attesa che vengano rinnovate le licenze di sfruttamento delle canzoni incluse.