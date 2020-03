GTA 4 Complete Edition disponibile su Steam e Rockstar Games Launcher

Rockstar Games ha annunciato che GTA 4 The Complete Edition è ora nuovamente disponibile su PC via Steam e Rockstar Games Launcher, dopo la rimozione avvenuta a metà gennaio.

"Grand Theft Auto IV The Complete Edition è ora disponibile per l’acquisto sul Rockstar Games Launcher e su Steam. I giocatori che hanno precedentemente installato Grand Theft Auto IV o Grand Theft Auto Episodes from Liberty City su Steam troveranno GTA IV The Complete Edition nella libreria, che includerà entrambi i titoli. Questo aggiornamento elimina la necessità di utilizzare Games for Windows Live."

Viene quindi eliminato il supporto a Games for Windows LIVE (non più disponibile da tempo), inoltre coloro che hanno acquistato GTA IV o Episodes From Liberty City riceveranno l'aggiornamento alla Complete Edition su Steam senza costi aggiuntivi. Indubbiamente una bella occasione per (ri)scoprire il quarto episodio della serie, uscito nel 2008 ma ancora oggi estremamente valido.

Questa edizione di GTA 4 ora in vendita su Steam e Rockstar Games Launcher presenta anche una colonna sonora differente con alcuni brani rimossi e sostituiti a causa della scadenza dei diritti di utilizzo da parte di Rockstar Games.