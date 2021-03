GTA 4 esiste per cellulari e tablet Android da scaricare?

Grand Theft Auto 4, uscito nel 2008, è uno dei giochi più amati della serie Rockstar tanto che spesso si parla di un possibile remaster o remake del gioco, uscito ben tredici anni fa. Ma vi siete mai chiesti se GTA 4 esista per Android?

No, GTA 4 per Android non esiste. Cercando su internet potreste incappare in siti ingannevoli, che offrono la possibilità di giocarci su cellulare scaricando un file, con tanto di istruzioni. Fate attenzione, ci teniamo a dirlo, perché si tratta di fake app che potrebbero mettere a rischio il vostro dispositivo: alcune sono delle imitazioni del gioco, altre potrebbero rivelarsi veri e propri virus.

I più recenti capitoli di GTA rimangono esclusive PC e console, ma se volete giocare da smartphone c'è una soluzione: provate uno di quelli disponibili per Android! Infatti, negli anni Rockstar ha provveduto a coprire anche il settore del gaming su mobile, pubblicando i seguenti GTA per cellulare:

Grand Theft Auto III : il primo capitolo della serie in grafica 3D, uscito nel 2001 e disponibile per smartphone e tablet Android al costo di 4,99€

: il primo capitolo della serie in grafica 3D, uscito nel 2001 e disponibile per smartphone e tablet Android al costo di 4,99€ GTA Vice City : lanciato originariamente nel 2002, uno dei più acclamati della serie grazie all'ambientazione anni '80. Disponibile su Android al costo di 4,99€

: lanciato originariamente nel 2002, uno dei più acclamati della serie grazie all'ambientazione anni '80. Disponibile su Android al costo di 4,99€ GTA San Andreas : altro capitolo di grande successo, è disponibile su Android per 6,99€

: altro capitolo di grande successo, è disponibile su Android per 6,99€ GTA Chinatown Wars : originariamente destinato alle console portatili, con visuale dall'alto e grafica minimale. Costa 4,99€

: originariamente destinato alle console portatili, con visuale dall'alto e grafica minimale. Costa 4,99€ GTA Liberty City Stories: il prequel di GTA 3, ambientato tre anni prima. In origine è stato lanciato nel 2005 su console ed è ora disponibile per Android a 6,99€

Con questo speriamo di aver fatto chiarezza in merito ai GTA disponibili per Android. Lo ribadiamo, non fatevi tentare dalla pubblicità ingannevole ed evitate di scaricare file che non vi convincono. Piuttosto, sembra che possa esserci qualche speranza di rivivere le avventure di Niko Bellic su PS5.