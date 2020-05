GTA 4: le mod 4K con Ray Tracing donano nuova vita al kolossal Rockstar

A dodici anni di distanza dall'uscita di Grand Theft Auto 4, i fan omaggiano il capolavoro open world di Rockstar con una serie di mod che donano al titolo un comparto grafico ai limiti del fotorealismo.

Per raggiungere gli incredibili risultati che possiamo ammirare nel video confezionato dallo youtuber Digital Dreams, il creatore di contenuti ha attinto alle numerose mod che stravolgono l'aspetto della città di GTA 4 aggiungendo texture in 4K, modelli poligonali più ricchi e ombre più nitide.

Ciò che contribuisce a elevare il tasso grafico del lavoro svolto dallo youtuber è però il tool ReShade ideato dal programmatore amatoriale Pascal "Marty McFly" Gilcher per implementare degli effetti di illuminazione in tempo reale che simulano il Ray Tracing. Il tutto, gestito da una configurazione PC gaming equipaggiata con un processore AMD Ryzen 7 1800X a 4,2Ghz e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080Ti da 11Gb.

Come avvenuto in passato con progetti come quello di GTA 5 in 4K 60fps con Ray Tracing, l'utilizzo di ReShade necessita di numerose "accortezze" per evitare che gli effetti simil-DXR trasformino il mondo di gioco di GTA 4 in una dimensione digitale dominata da irrealistiche superfici riflettenti. Uno degli autori indipendenti che riesce a esprimere al meglio le potenzialità grafiche e artistiche dei tool ReShade è il modder italiano MassiHancer con progetti come quello di DOOM Eternal in Ray Tracing.