GTA 4: momenti epici e frasi mitiche del capolavoro Rockstar

Sono trascorsi 15 anni dal lancio di GTA 4 e i fan chiedono a gran voce una remaster (o perché no, persino un Remake), a riprova dell'incredibile attaccamento della community all'odissea di Niko Bellic. Ripensando alle emozioni restituiteci dal kolossal Rockstar, proviamo allora a rievocarne i momenti più epici.

Come ogni produzione firmata dalla Grande R, anche GTA 4 è stato in grado di restituire agli appassionati un'esperienza interattiva estremamente ricca e multisfaccettata, con tanti momenti indimenticabili da sintetizzare nelle frasi celebri pronunciate da Niko e dai personaggi secondari che gravitano attorno all'ex militare serbo desideroso di rifarsi una vita all'ombra dei grattacieli di Liberty City.

Benvenuto in America, cugino!

L'incipit narrativo di Grand Theft Auto IV aderisce perfettamente ai canoni di un'opera che, allora come oggi, regala una delle esperienze più intense che siano mai state realizzate dall'industria dell'intrattenimento digitale. Il caloroso benvenuto con cui Roman accoglie suo cugino Niko una volta sbarcato dalla nave mercantile Platypus, e lo scambio di battute in serbo tentato dallo stesso Niko per 'saggiare' l'attaccamento di suo cugino alle sue radici, riassume i tempi principali della trama stesa dagli autori di Rockstar per rappresentare la disillusione del sogno americano e la spietata realtà di un immigrato costretto ad abbracciare una vita criminale per sopravvivere. Un tema, quello del sogno americano infranto e della necessità di percorrere una vita sul filo del rasoio per sbarcare il lunario, che viene ripreso anche da personaggi come Dimitri nel ricordare a Niko che "se c'è una cosa che ho imparato, è che bisogna rispettare le regole del gioco. Si può sempre scegliere quale gioco giocare, ma non si possono cambiare le regole".

Amicizia o vil denaro?

Nella missione 'Three Leaf Clover', una delle attività più dirimenti dell'intera campagna principale di GTA 4, il nostro deve fuggire dalla polizia dopo aver rapinato una banca insieme agli amici irlandesi Packie, Derrick e Michael. Nel giocarla, gli appassionati di cinema avranno certamente intuito i forti rimandi a Heat La Sfida, il film cult diretto da Michael Mann e interpretato (tra gli altri) da Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer. Nella fase più concitata della fuga, i compagni di Niko provano a stemperare la tensione del momento scambiando diverse battute con il resto della gang: solo Niko, però, è consapevole della gravità della situazione, tanto da esclamare tra il serio e il faceto che "non sono qui per fare amicizia, sono qui per fare soldi". Il tratto caratteriale di Niko che emerge in questa scena fa da sottotraccia all'intera avventura, contribuendo all'immedesimazione dei fan.

La scelta finale

Un altro grande momento della campagna principale è quello rappresentato dalla missione finale, e non potrebbe essere altrimenti. Gli aspetti più emotivi e, se vogliamo, ruolistici di Grand Theft Auto IV emergono in tutta la loro prepotenza proprio nella scena che vede per protagonisti Niko e il suo principale nemico (preferiamo non addentrarci nei dettagli per non mostrare il fianco agli spoiler). In base alle scelte compiute sia in sede di dialogo che in fase di gioco dal nostro alter-ego, il finale di GTA 4 assume contorni tanto diversi da determinare il destino di alcuni personaggi: si tratta perciò di un momento estremamente 'intimo' che viene utilizzato da Rockstar per sondare nel profondo l'animo del giocatore e obbligarlo a riflettere sulle sue azioni, mettendone alla prova la sua moralità e lealtà.

Roman, Niko e il bowling

Tra gli innumerevoli punti di forza della serie di Grand Theft Auto troviamo certamente la bravura con cui Rockstar riesce a stemperare la tensione delle fasi più mature e concitate dei suoi kolossal sparatutto. Un esempio in tal senso ci viene offerto dalla frase con cui Roman esorta Niko a giocare a bowling per dimenticare, anche solo per poche ore, gli orrori patiti nel corso dell'odissea criminale vissuta da suo cugino. Non è un caso se dal 2008 ad oggi, la frase "Cousin, let's go bowling!" continua a far parte del gergo inglese per esprimere affetto verso qualcuno, a riprova del gran lavoro svolto da Rockstar per caratterizzare non solo il personaggio principale di GTA IV ma tutti gli attori secondari del palcoscenico digitale di Liberty City.

La vita è complicata

In uno dei momenti chiave della storia di Grand Theft Auto IV, Niko si apre a Ilyena e ricorda gli orrori a cui ha dovuto assistere (e partecipato in prima persona) negli anni di guerra trascorsi prima di emigrare e tentare di rifarsi una vita a Liberty City. In un raro momento di piena sincerità, nonché in uno dei passaggi più crudi dell'intero gioco, Niko ammette che "non avrei mai pensato di finire così. Durante la guerra ho fatto tante cose orribili e ne ero indifferente: ho ucciso, contrabbandato, venduto persone. Se mi preoccupo della mia anima? Dopo che entri in un villaggio e vedi cinquanta bambini in una chiesa con la gola tagliata e le mani mozzati, ti rendi conto che una creatura capace di tutto ciò non può avere un'anima".

Questi sono però solo alcuni dei momenti più iconici e rappresentativi dell'avventura vissuta da Niko Bellic, un viaggio interattivo che ha dato modo a milioni di appassionati di immedesimarsi in questo personaggio ormai leggendario. E voi, a quali ricordi di GTA IV siete maggiormente legati? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere questo nostro speciale su GTA 4 e i motivi per aspettarne un ritorno su PS5 (come pure su Xbox Series X|S e PC).