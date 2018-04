GTA 4: numerose canzoni della colonna sonora verranno rimosse a fine aprile

Il 29 aprile 2008 GTA IV usciva nei negozi, dieci anni dopo Rockstar Games si prepara a rimuovere numerose canzoni dalla colonna sonora del gioco, come riportato da Kotaku UK.

I diritti di sfruttamento di "diverse tracce audio" scadranno il 26 aprile 2018, in quanto Rockstar Games li aveva acquisiti per un periodo di dieci anni e la compagnia non sembra interessata a rinnovarli. Purtroppo Kotaku non scende nello specifico e al momento non sappiamo quali canzoni verranno eliminate dalla soundtrack del gioco. La rimozione avverrà tramite una patch, la quale sarà obbligatoria per poter continuare a giocare a GTA IV su PlayStation 3 e Xbox 360.

Secondo quanto riportato da Kotaku, i possessori di PlayStation 3 potranno comunque scaricare i brani eliminati (non è chiaro in che modo) mentre non ci sono notizie per le versioni Xbox 360 e PC. Nel 2014, come ricorderete, anche in GTA San Andreas vennero rimosse alcune tracce audio a causa della scadenza dei diritti, mentre nel 2016 è stata la volta di Grand Theft Auto Vice City.