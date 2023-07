GTA 4 Remaster: i rumor su Red Dead Redemption riaccendono le speranze?

I sempre più frequenti rumor su Red Dead Redemption Remaster sembrano lasciar intendere che qualche grossa novità sul ritorno del classico del 2010 sia in dirittura d'arrivo. La Remastered sembra esistere e, se così fosse, potrebbe anche riaccendere le speranze per un altro grande ritorno dal passato.

E se esistesse anche una Remastered di Grand Theft Auto IV? Era l'estate del 2022 quando si diffusero voci secondo le quali le Remastered di Red Dead Redemption e GTA 4 vennero cancellate da Rockstar Games in seguito all'accoglienza negativa riservata da critica e pubblico a GTA Trilogy. Da quel momento, effettivamente, non si è più parlato dei due presunti progetti, mai confermati ufficialmente e forse accantonati definitivamente dalla compagnia newyorkese.

Tuttavia, le nuove voci incontrollate e sempre più numerose su Red Dead Redemption Remaster prossimo all'annuncio, soprattutto dopo la classificazione comparsa sulla rating board coreana, sembrano lasciar intendere che Rockstar sia pronta al grande annuncio da un momento all'altro. E se l'avventura western di John Marston dovesse per davvero ricomparire in scena, cosa vieta che anche le vicende di Niko Bellic in quel di Liberty City non siano pronte a compiere in futuro lo stesso passo?

Per Colin Moriarty, fondatore del podcast Sacred Symbols ed in precedenza giornalista per IGN.com, le voci sulla cancellazione di Red Dead Redemption Remaster sono state fortemente ingigantite e si dice sicuro su un suo annuncio entro agosto 2023. Moriarty non cita mai GTA IV, tuttavia c'è la possibilità che lo stesso discorso possa valere anche per l'opera pubblicata originariamente nel 2008.

Del resto, è da molto tempo che i fan chiedono a Rockstar una riedizione del quarto episodio considerato che in ambito console non è mai uscito dai confini di PS3 e Xbox 360, mentre su PC non è mai stata pubblicata una nuova versione oltre a quella originale. Con Grand Theft Auto VI ancora mai mostrato ufficialmente e l'incertezza sulla sua finestra di lancio che ancora permane, Rockstar potrebbe per davvero mettere una pezza alla fame di novità del pubblico rilanciando nel prossimo futuro GTA IV, tanto apprezzato all'epoca della sua uscita ma poi messo in disparte a favore di Grand Theft Auto V e dei capitoli precedenti, riproposti più volte nel corso degli anni.

Chiaramente per adesso si tratta solo di ipotesi, di semplici speranze, ma è chiaro che se Red Dead Redemption Remaster diventasse realtà a breve, le chance che anche GTA IV possa seguire lo stesso percorso diverrebbero molto più consistenti: in fondo si tratta di due classici che fecero furore all'epoca delle loro originali pubblicazioni, e la possibilità di rivederle sulle piattaforme di attuale generazione sarebbe per numerosi fan una fonte di gioia e d'interesse.

Per il momento vediamo come si evolve la questione Red Dead Redemption, ma in ogni caso vi piacerebbe vedere una GTA IV Remaster in futuro?