GTA 4 Remastered nel 2023: insider lancia il rumor, ma sarà vero?

Salito agli onori della cronaca per alcuni leak sul gameplay di Call of Duty 2023, l'insider RalphsValve ha sganciato una bomba: secondo le sue fonti, nel 2023 Rockstar Games pubblicherà GTA 4 Remastered. Ecco cosa sappiamo fino a questo momento.

GTA 4 Remastered uscirà nel 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, stranamente l'insider non fa alcun riferimento a Nintendo Switch, piattaforma che invece ospiterà Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition in uscita il prossimo 11 novembre.

Il pacchetto dovrebbe includere anche i due DLC The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony, usciti inizialmente separatamente e poi in bundle nel pacchetto Episodes from Liberty City. Non ci sarà invece il multiplayer, con Rockstar che proporrà esclusivamente l'avventura single player di Niko Bellic, probabilmente per non frammentare la community di GTA Online.

Sarà vero? Per il momento tutto tace, sappiamo che nel 2022 Rockstar pubblicherà GTA V su PS5 e Xbox Series X/S mentre GTA Trilogy arriverà tra pochissimi giorni, una remaster di Grand Theft Auto 4 certamente non è da escludere in attesa del debutto di GTA 6, titolo che secondo molti insider non vedremo prima del 2024 e c'è chi parla persino di un lancio previsto per il 2025 o 2026.