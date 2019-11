Da GTA 4 a SoulCalibur: i giochi con il Metascore più alto di sempre su Metacritic

Metacritic è diventato ormai da molti anni uno dei più importanti aggregatori per le recensioni di videogiochi: ma quali sono ad oggi i cinque giochi con il Metascore più alto in assoluto? Da GTA 4 a Super Mario Galaxy, passando per SoulCalibur.

La piattaforma è infatti considerata, a torto o a ragione lo lasciamo decidere a voi, uno dei punti di riferimento più importanti per scoprirne di più sulla qualità di un videogioco e non solo. Sebbene si tratti fondamentalmente "solo" di numeri, è ovvio che un punteggio più alto sia uno dei primissimi segnali del successo di un titolo.

Per fare un paragone azzardato, si potrebbe tirare in ballo il leggendario "Perfect Score" di Famitsu. Si tratta di una rivista di videogame storica e tra le più autorevoli in circolazione, e soltanto ventisei giochi nella storia si sono fregiati di aver raggiunto quel punteggio (ultimo dei quali Death Stranding, che ha ottenuto il Perfect Score la settimana scorsa), che trasforma praticamente ogni videogioco in un must buy.

Metacritic non può vantare la stessa autorità (qui un nostro approfondimento su Metacritic, se siete interessati), ma anche in questo caso si può notare una certa qualità di fondo tra i titoli che occupano le prime posizioni della classifica, che è proprio quello di cui abbiamo scelto di occuparci oggi. Andiamo a scoprirli insieme nel nostro nuovo video.