GTA 4 su Unreal Engine 5: un modder sta ricreando la mappa di Liberty City

In attesa del primo trailer di GTA 6, un redditor appassionato della serie free roaming di Rockstar sta provando a ricreare l'intera mappa di GTA 4 su Unreal Engine 5: ecco il video della versione Alpha di Liberty City in salsa UE5.

Da grande fan della serie, l'utente di Reddit conosciuto come brucebanner4prez sta sfruttando i potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per ridare forma alla metropoli che ha fatto da sfondo all'odissea criminale di Niko Bellic.

Stando a quanto mostrato nella clip condivisa dal redditor, i lavori su questo progetto sarebbero già a buon punto: al netto delle sbavature grafiche riscontrabili nei modelli poligonali dei palazzi, la Liberty City ricreata dal redditor ha già un layout riconoscibile. L'autore di questo progetto spiega di aver impiegato più di dieci mesi per realizzare gli edifici di Liberty City utilizzando software di elaborazione grafica come Blender.

Diversamente da altri esperimenti fan made basati su Unreal Engine 5, quindi, il progetto di brucebanner4prez non utilizza pacchetti grafici scaricati dal Marketplace di Epic Store, eccezion fatta per un contenuto aggiuntivo che migliora l'aspetto dell'acqua.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alla clip della Liberty City di GTA 4 in salsa UE5, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sui migliori giochi Unreal Engine 5 in arrivo, da Wukong a Hellblade 2.