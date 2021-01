GTA 4, lo vedremo mai su PS5 e Xbox Series X? I motivi per aspettarlo

Prima ancora dell'avventura multi-protagonista e dell'inesauribile componente online di Grand Theft Auto 5 c'era GTA 4, la storia di Niko Bellic, l'altro volto del sogno americano.

Nonostante siano passati quasi tredici anni, il quarto capitolo della serie occupa ancora un posto riservato nel cuore dei fan, che ha cominciato a battere forte quando, qualche settimana fa, è apparso GTA 4 Complete Edition per PS5 nei listini di Amazon USA. La scheda nel frattempo si è volatilizzata, e Rockstar Games come suo solito non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Nulla però ha potuto fermare la nostra immaginazione, che ci ha portati a pensare a quanto sarebbe bello vedere il gioco catapultato nella nuova generazione di console.

Sono molti i motivi per aspettare il ritorno di Niko Bellic: tanto per cominciare, è un protagonista fuori dall'ordinario, un antieroe dalla personalità sfaccettata e ben distante dal CJ di San Andreas o dal Tommy Vercetti di Vice City. Inoltre, quello di GTA 4 è un universo espanso, poiché si è arricchito con due espansioni che hanno concesso ai giocatori l'opportunità di controllare due nuovi personaggi. Con un adeguato restauro grafico, GTA 4 potrebbe tornare ad essere attuale. Ne abbiamo discusso in maniera approfondita nel Video Speciale allegato in apertura di notizia.