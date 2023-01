GTA 4 vs GTA 5: qual è il gioco più bello della serie Rockstar Games?

Mentre l'attesa dei giocatori verso il nuovo capitolo cresce sempre di più dopo i recenti leak di Grand Theft Auto 6, siamo ormai entrati nel decimo anno di vita di GTA V, la cui popolarità non accenna a diminuire anche grazie alla pubblicazione di aggiornamenti e contenuti sempre nuovi per la modalità online, capace di attirare ancora oggi milioni di utenti.

Secondo l'opinione di molti appassionati della serie, tuttavia, la situazione attorno a GTA V si è fatta quasi surreale, e quello che è attualmente il più recente capitolo della saga (remastered escluse) viene ormai considerato da tanti come un prodotto sopravvalutato, nonché inferiore per molti aspetti al suo predecessore. Ma è veramente così?

In effetti, per alcuni aspetti GTA IV potrebbe essere considerato migliore del suo sequel. In primis il protagonista, Niko Bellic, è forse più carismatico dei tre personaggi controllabili dal giocatore in GTA V (ovvero Franklin, Michael e Trevor). Inoltre, l'immersività e la ricerca del realismo all'interno dei piccoli dettagli che caratterizzano la New York fittizia riprodotta da Rockstar Games nel quarto episodio principale risultano probabilmente migliori rispetto a quanto visto nella Los Santos del quinto gioco. Infine, anche la reattività e i comportamenti delle forze dell'ordine di Liberty City alle azioni del giocatore risultano ad oggi quelle più riuscite della serie.

Nonostante questo, però, GTA V migliora molti aspetti del suo predecessore: il mondo di gioco è più grande e più vario, oltre ad essere ricchissimo di punti di interesse e tantissime chicche nascoste da scoprire. Inoltre, la quantità di adrenalina che GTA V è in grado di generare grazie al suo gameplay è probabilmente irraggiungibile da GTA 4. In conclusione quindi, risulta difficile dire quale sia il titolo migliore in assoluto tra i due contendenti: quello che è certo, però, è che GTA IV è un prodotto molto sottovalutato, che contiene moltissimi dettagli e feature assenti anche in molti titoli moderni, soprattutto considerando che il quarto capitolo della serie Rockstar è stato pubblicato nel lontano 2008, ben 15 anni fa.

Diteci la vostra: qual è il migliore tra gli ultime due episodi principali della storica serie? Nel frattempo per ingannare l'attesa per GTA VI, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale dedicato alla serie di Grand Theft Auto.