GTA 5 in 4K con Ray Tracing: PC e Xbox One X a confronto in immagini e video

L'immancabile aggiornamento settimanale dello youtuber DubStepZz ci regala una video comparativa tra la sua versione iper realistica di GTA 5 in 4K con Ray Tracing e la versione graficamente più avanzata del kolossal free roaming di Rockstar Games attualmente disponibile su console, ossia quella Xbox One X.

Dal filmato che potete ammirare a inizio articolo abbiamo estrapolato diverse immagini comparative che vi lasciamo in calce alla notizia, attraverso le quali potete intuire gli sforzi compiuti dai modder per ridisegnare Los Santos in vista della next-gen.

Grazie alla potenza computazionale garantitagli da una sensazionale configurazione PC spinta da due Nvidia RTX 2080 Ti in SLI e da una CPU di ultima generazione, il modder riesce a raggiungere la risoluzione 8K (anche se il filmato non supera i 4K per le attuali limitazioni di YouTube) e gestire agilmente gli esosi tool ReShade (già intravisti in progetti come Minecraft in Ray Tracing) che introducono una versione non nativa e, per certi versi, "simulata" dell'illuminazione dinamica gestita tramite la tecnologia di Ray Tracing.

Quanto al raffronto con Xbox One X (e ancor più con quello di GTA 5 tra PC e Xbox 360), ogni considerazione o approfondimento di natura squisitamente grafica viene meno in funzione della natura last-gen del progetto e, quindi, dell'impossibilità di ottenere una resa visiva capace di sfruttare appieno le potenzialità della console Microsoft. Se non altro, vale la pena confrontare le due versioni per pura curiosità e, ovviamente, per intuire la direzione che Rockstar potrebbe prendere nello sviluppo di GTA 6 su PS5 e Xbox Scarlett.