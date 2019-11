GTA 5: nonostante i 6 anni dall'uscita, nel 2019 ha venduto 15 milione di copie

Nella serata di ieri, Take-Two ci ha aggiornato sugli eccellenti dati di vendita di dati di vendita di GTA 5, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 e delle altre IP pubblicate dalle sue differenti sussidiarie.

Ad impressionare di più, in ogni caso, sono stati gli impressionanti risultati raggiunti da Grand Theft Auto 5, che in circa sei anni di commercializzazione - su cinque differenti piattaforme - ha raggiunto l'incredibile traguardo delle 115 milioni di copie distribuite. Un risultato ottenuto grazie ad una progressione da far invidia a qualsiasi altro gioco, come messo chiaramente in evidenza da Daniel Ahmad. L'analista di Niko Partners ha reso noti i dati di vendita di GTA 5 anno per anno: nel 2013, quando ha esordito su PlayStation 3 e Xbox 360, ha piazzato 32,5 milioni di unità, alle quali hanno fatto seguito le 12,5 milioni di copie del 2014, anno in cui ha debuttato su PS4 e Xbox One. Nel 2015, 2016 e 2017 ha sempre raggiunto quota 15 milioni, calate a 10 milioni del 2018. Quest'anno è già arrivato a 15 milioni di copie distribuite: i dati sono aggiornati al 30 settembre, pertanto il totale è destinato ad aumentare ulteriormente entro la fine del 2019. Ricapitolando:

2013: 32,5 milioni (lancio su PS3 e Xbox 360)

2014: 12,5 milioni (lancio su PS4 e Xbox One)

2015: 15 milioni (lancio su PC)

2016: 15 milioni

2017: 15 milioni

2018: 10 milioni

2019: 15 milioni (fino al 30 settembre)

Merito, oltre che delle indubbie qualità del prodotto, anche del supporto incessante a GTA Online, che continua ad aggiornarsi con cadenza settimanale e a ricevere espansioni completamente gratuite, come il Colpo dell'Apocalisse e il Casino & Resort Diamond. Supporto che Rockstar Games sta ora tentando di replicare con Red Dead Online, che pure ha tutte le carte in regola per diventare una gallina dalle uova d'oro.