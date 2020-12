GTA 5 accoglie i Simpson: un modder sta creando il Remake di Hit & Run!

Nel tentativo di porre fine al lungo digiuno di videogiochi dedicati alla serie de I Simpson, il modder di GTA 5 conosciuto come MrVicho13 ha deciso di dare forma al remake fan made di Simpsons Hit & Run servendosi del motore grafico e degli strumenti di sviluppo del kolossal a mondo aperto di Rockstar Games.

A dispetto delle enormi difficoltà rappresentate dalla complessità del progetto, il rifacimento di Simpsons Hit & Run con l'engine di Grand Theft Auto V sembra procedere in maniera spedita, o almeno questa è l'impressione data dal video confezionato da MrVicho13 e da creatori di contenuti come il celebre youtuber dei trailer su GTA 5 4K in Ray Tracing DubStepZz.

La total conversion di GTA 5 x Simpsons Hit & Run è già disponibile sulle pagine del portale GTA5-Mods.com, ma solo nella sua versione in Beta testing con un livello che ricrea alcune aree della città di Springfield e delle regioni limitrofe.

Gli emuli di Homer e Marge possono così esplorare l'immancabile quartiere di Evergreen Terrace, il Jet Market e la centrale nucleare di Montgomery Burns, il tutto con un'esperienza visiva che sembra essere davvero coinvolgente nonostante l'assenza del cel shading. Sapevate inoltre che è in sviluppo anche un altro remake di Simpsons Hit & Run su Dreams?