GTA 5, aspettando la versione nextgen: grafica iperrealistica su PC con le mod Ray Tracing

Di ritorno da Night City con lo splendido video di Cyberpunk 2077 su RTX 3090, Digital Dreams attende l'arrivo della versione nextgen di Grand Theft Auto V riguadagnando nel strade di Los Santos con un nuovo video 8K che eleva l'esperienza visiva del kolossal Rockstar con l'ausilio delle mod grafiche più avanzate.

L'ormai celebre creatore di contenuti sfrutta così le enormi risorse computazionali a sua disposizione per spingere ai limiti dell'iperrealismo il capolavoro a mondo aperto di Rockstar Games. Le spettacolari scene di gameplay in 8K del suo ultimo progetto multimediale riattualizzano il comparto grafico di GTA 5 grazie a una sana iniezione di contenuti fan made come il pacchetto amatoriale di GTA5REAL e l'adozione del Ray Tracing per la gestione dell'illuminazione globale e i riflessi prodotti dagli specchi d'acqua e le superfici lucide.

La Los Santos immortalata dallo youtuber differisce da quella conosciuta a memoria da tutti i fan di GTA Online e dagli emuli di Michael, Trevor e Franklin anche per le molteplici aggiunte apportate dalla mod V-Reloaded, un DLC fan made che migliora le texture e i modelli poligonali introducendo, ad esempio, degli shader più evoluti per l'acqua e un'immagine satellitare della NASA per la texture 16K della Luna.

Prima di lasciarvi al video e al modulo dei commenti, ricordiamo a chi ci segue che Rockstar ha annunciato la data d'uscita di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S: la versione per console nextgen sarà disponibile dal 15 marzo e verrà lanciata in contemporanea con l'edizione PS5 e Xbox Series X/S di GTA Online.