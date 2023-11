GTA 5: l'attore di Michael è stato vittima di swatting, stava giocando a GTA Online

Purtroppo torniamo di nuovo a parlarvi del fenomeno dello swatting, particolarmente diffuso in territorio americano. A cadere vittima di questo pericoloso 'scherzo' è stato Ned Luke, ossia colui che ha prestato fattezze e voce al Michael De Santa di Grand Theft Auto 5.

L'attore e doppiatore stava giocando in streaming a GTA Online, quando qualcuno ha deciso di fare una segnalazione alla polizia al fine di far arrivare presso la sua abitazione le forze speciali. La diretta è stata bruscamente interrotta, creando il panico fra tutti gli spettatori che stavano seguendo le gesta online della versione in carne ed ossa di Michael.

Fortunatamente la situazione non è degenerata e l'attore sta bene. Il noto personaggio si è limitato a commentare l'accaduto con una semplice emote, ma è chiaro che questo fastidioso scherzo l'abbia terrorizzato.

Vi ricordiamo infatti che lo swatting non è solo una pratica illegale, ma anche pericolosissima. In passato vi abbiamo parlato di persone che hanno perso la vita a causa di questo scherzo di cattivo gusto, che vi ricordiamo consiste in una falsa segnalazione alla polizia al fine di inviare la swat presso un'abitazione di personaggi noti, streamer o content creator.

Al momento non è chiaro se l'autore dello scherzo sia stato individuato.

