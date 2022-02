GTA 5: Batman combatte con i suoi gadget e guida la Batmobile in una nuova mod

In attesa di scoprire come girerà Grand Theft Auto V su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, possiamo dare un'occhiata ad una mod molto particolare attualmente in sviluppo su PC e grazie alla quale si possono vestire i panni di Batman a Los Santos.

La mod in questione è opera dell'utente JUlioNIB, il quale non ha ancora terminato i lavori sul contenuto ma propone periodicamente degli aggiornamenti ai propri follower, inclusi coloro i quali hanno deciso di supportarlo su Patreon. Il nome di questa modifica di GTA V è Batman Script Mod e non si limita a modificare la skin dell'avatar controllato dal giocatore: una volta avviato il gioco, infatti, si possono vestire i panni del Cavaliere Oscuro e utilizzare tutti i suoi gadget. Come si può vedere nell'ultimo video dedicato alla mod, Batman può planare col suo mantello, combattere agilmente gruppi di nemici e sfruttare gadget come Batarang e Bat-rampino. La mod include poi diversi costumi (anche quello di Bruce Wayne) e le diverse Batmobili.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra la mod in movimento, vi ricordiamo che questa sera sono stati pubblicati gli ultimi risultati finanziari di Take-Two, i quali hanno confermato che GTA 5 ha ufficialmente superato le 160 milioni di copie vendute, mentre Red Dead Redemption è a 43 milioni.