GTA 5 brilla grazie alle Mod: 4K, grafica iperrealistica e Ray Tracing con RTX 3090

Il 4K con Ray Tracing su Grand Theft Auto V non è una novità assoluta: sono infatti ormai molteplici le Mod che cercano di riprodurre l'effetto di un aggiornamento grafico sul titolo Rockstar Games.

Alla già vasta rassegna, si aggiunge ora anche una speciale Mod sviluppata da un appassionato attivo su YouTube con il canale "Digital Dreams". Sfruttando una Mod battezzata "4K Ultimate Mod", quest'ultimo mostra in azione una versione esteticamente rinnovata di GTA 5, produzione che porta sulle spalle ormai molti anni d'età. Tra le feature proposte dalla Mod all'utenza PC, troviamo una risoluzione in 4K, oltre all'implementazione di un effetto Ray Tracing. Per sfoggiare al massimo la grafica iperrealistica generata dalla Mod, Digital Dreams ha messo Grand Theft Auto V all'opera su di un PC attrezzato con una RTX 3090. Per dare un'occhiata al risultato finale, è sufficiente visionare il video dedicato che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Relativamente presto, il pubblico dovrebbe aver modo di osservare in azione quello che sarà il reale upgrade destinato a coinvolgere il mondo di Grand Thef Auto V. Ricordiamo infatti che Sony ha confermato l'arrivo di GTA su PS5 nella seconda metà del 2021: nel corso dei prossimi mesi, Rockstar Games dovrebbe dunque rivelare l'upgrade apportato al suo incredibile blockbuster.