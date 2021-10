GTA 5 e diritti LGBTQ+: sviluppatori chiedono la rimozione dei contenuti transfobici

Con una lettera aperta indirizzata alle alte sfere di Rockstar Games, il collettivo Out Making Games composto da centinaia di sviluppatori LGBTQ+ del Regno Unito chiede al colosso videoludico americano di rimuovere i contenuti ritenuti transfobici dalla versione nextgen di Grand Theft Auto 5 su PS5 e Xbox Series X/S.

L'appello lanciato da Out Making Games parte dalla constatazione che i dirigenti di Rockstar "probabilmente ci conoscono personalmente, e in effetti alcuni di noi sono vostri impiegati. Vedete, i vostri giochi sono fantastici e li amiamo davvero. Milioni di persone li giocano e di conseguenza hanno un enorme impatto culturale. Ciò che inserite nei vostri giochi può avere delle conseguenze nel mondo reale e influenzare il modo in cui i giocatori trattano le persone e vedono il mondo".

La lettera scritta dagli sviluppatori che, attraverso Out Making Games, si spendono a difesa dei diritti della comunità LGBTQ+, prosegue ricordando come "Grand Theft Auto V Enhanced Edition uscirà nel 2022 e siamo stati sollecitati dal recente articolo di Kotaku che fornisce dei chiari esempi di transfobia nel gioco originario e li ricollega alle conseguenze provocate da questi contenuti nel mondo reale. Dato che si tratta di un'edizione 'espansa e potenziata', uno dei suoi punti di forza sarà necessariamente il cambiamento. Questa è perciò una grande opportunità per rimuovere gli elementi transfobici da GTA 5 nextgen e avere un impatto positivo sulle nuove generazioni di videogiocatori che ne acquisteranno una copia".

Il collettivo di Out Making Games spiega inoltre che "come scrive Carolyn Petit di Kotaku, a parte gli NPC casuali in GTA 5 sembra esserci uno sforzo intenzionale per favorire stereotipi estremamente dannosi sulle persone trans e di genere diverso, con incoraggiamenti ai giocatori per respingere queste persone o persino a provare piacere nel ferirle o ucciderle ingame".

A chi ci segue, ricordiamo che GTA 5 nextgen è stato rinviato al 2022, come confermato dagli stessi sviluppatori di Rockstar con il video gameplay su PS5 mostrato durante il PlayStation Showcase d'inizio settembre e al quale hanno fatto seguito le aspre critiche della community.