GTA 5: i cheater causano crash ai giocatori single player con un exploit su PC

Stando a quanto rivelato da numerosi utenti su Twitter e altri social network in queste ore, una falla online di Grand Theft Auto V sta consetnendo ai cheater di causare casi di crash da remoto ed espulsione dalla partita ai danni dei giocatori su PC.

Le segnalazioni dicono che gli utenti che incappano in casi di crash e kick non devono essere necessariamente all'interno di sessioni multiplayer online, e che anzi possono essere presi di mira dai cheater anche durante una normale partita in giocatore singolo.

Come precisa Tez su Twitter, Rockstar Games è a conoscenza del problema e sta lavorando per risolverlo il prima possibile. A causa delle festività natalizie, gli sviluppatori sono attualmente in vacanza e verranno chiamati in causa solo per le emergenze, quindi questo exploit potrebbe richiedere alcuni giorni per essere risolto in maniera definitiva.

Attualmente potete utilizzare un workaround in attesa che la software house intervenga personalmente: attivando il firewall sul vostro PC bloccherete i tentativi di intromissione da parte dei cheater, e potrete continuare a giocare in single player o anche online ma non in qualità di host. Per consentire ai vostri amici di unirsi alla vostra lobby dovrete temporaneamente disattivare il firewall e successivamente riattivarlo.

Nel frattempo, Digital Foundry ha analizzato il ray tracing di GTA V su PS5 e Xbox Series X, recentemente introdotto con un aggiornamento di Rockstar Games.