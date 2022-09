GTA 5: il codice sorgente rubato è stato venduto? Spunta una possibile prova

Come sappiamo, insieme al materiale rubato su GTA 6, il gruppo Lapsus$ ha trafugato parte del codice sorgente di GTA 5 e GTA Online, apparentemente il codice del gioco è stato messo in vendita ed ha trovato un compratore, anche se la situazione non è molto chiara.

Inizialmente si era parlato di un annuncio per la vendita del codice sorgente di GTA V e GTA Online ma si trattava di una truffa, adesso emergono invece possibili prove dell'acquisto, apparentemente portato a termine tramite il gruppo Telegram utilizzato da Lapsus$ per commentare le proprie attività e annunciare nuovi obiettivi da colpire.

Il codice sorgente sarebbe stato venduto da uno degli admin del gruppo Telegram ad un altro membro della community e per provarlo avrebbe pubblicato uno screenshot dove si vedono chiaramente parti del codice dei due giochi di Rockstar Games. Impossibile al momento spingersi oltre con le ipotesi dal momento che non ci sono altre informazioni in merito e non è del tuto chiaro se il codice di GTA V e GTA Online sia stato effettivamente venduto o se sia ancora in possesso degli hacker che lo hanno trafugato dai server di Rockstar Games.

L'autore del leak di GTA 6 si è dichiarato non colpevole, affermando di non aver mai usato il suo computer per commettere il reato in questione, si è invece dichiarato colpevole di violazione della libertà vigilata per un cybercrimine commesso a inizio anno.